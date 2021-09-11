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مساعد وزير المالية: دعم فنى للمستوردين والمستخلصين الجمركيين

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مساعد وزير المالية: دعم فنى للمستوردين والمستخلصين الجمركيين مساعد وزير المالية: دعم فنى للمستوردين والمستخلصين الجمركيين

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قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، إنه تلاحظ في الفترة الأخيرة عدم قدرة بعض المصدرين الأجانب على إرسال بيانات الفواتير على «شيت إكسيل» يمكن التعامل عليه في منظومة «نافذة»، واستجابة لذلك تم السماح للمصدرين الأجانب بإرسال فواتير «PDF مفتوحة للقراءة» إلى منصة «البلوك تشين» في حالة عدم قدرتهم على إرسال الفواتير بنظام «شيت إكسيل» المطلوب للتعامل عليه كبيانات هيكلية بمنظومة «نافذة»، حيث تتولى هذه المنصة مجانًا لمدة ٦ أشهر، تحويل شكل الفواتير إلى «شيت إكسيل» وإرسالها إلى منصة «نافذة» لإمكانية التعامل على هذه البيانات.

وطالبت «ناصر» المستوردين الراغبين في استفادة مصدريهم من هذه الخدمة بإرسال نماذج فواتير المصدرين «٥ فواتير لكل مصدر»، بأسرع وقت ممكن إلى منظومة «نافذة» على البريد الإلكترونى: e-invoice.ACI@MTS-EGY.com حتى يتسنى مساعدتهم في هذا الشأن.

وأشارت، في تصريحات صحفية، إلى حرص وزارة المالية ومصلحة الجمارك على تقديم كل أوجه الدعم الفنى للمستوردين والمستخلصين الجمركيين وأصحاب التوكيلات الملاحية، لمساعدتهم بشكل فورى على التسجيل بمنظومة «ACI» حيث يمكن لهم المشاركة في الاجتماع الدورى الذي ينعقد يومى الإثنين والخميس من كل أسبوع بمقر الوزارة لمناقشة أي تحديات والتغلب عليها، أو حضور التدريب العملى بمقر الوزارة أيضًا يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً، الذي يتيح إمكانية المساعدة الفورية في التسجيل على المنظومة، ويمكن أيضًا المشاركة في هذا التدريب «أون لاين»، أو متابعة الفيديوهات التوضيحية المنشورة على كل المنصات الإلكترونية لوزارة المالية ومصلحة الجمارك.

المصرى اليوم

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