جولة ميدانية لمحافظ المنوفية لمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات البنية التحتية

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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق شبين الكوم- إصطبارى بطول 3،500 كم ضمن خطة الرصف بإعتباره طريق هام وحيوى يربط شبين الكوم بقرى ميت خلف مروراً بقرية ميت مسعود واصطبارى، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتسريع معدلات الأداء للإرتقاء بمستوى الخدمات.

يأتي هذا في إطار جولاته اليومية والميدانية لمتابعة كافة مشروعات البنية التحتية، رافقه خلالها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ورئيس حى غرب والمستشار الهندسي للمحافظة.

وتابع محافظ المنوفية أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بالطريق وجارى تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك على جانبى الطريق وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الرصف، ووجه المحافظ بضرورة توسعة الطريق على الجانبين لإحداث سيولة مرورية أمام المواطنين مشيداً بمستوى حجم الأعمال المبذولة، كما أكد المحافظ على أهمية طريق شبين الكوم- إصطبارى كونه يربط عاصمة المنوفية بمراكز الباجور ومركز بنها بالقليوبية وصولاً للقاهرة.

كما تفقد المحافظ الموقع المقترح لإقامة حديقة شارع مصر بشارع جمال عبدالناصر بشبين الكوم على مساحة 2500متر حيث من المقرر أن تضم حديقة عامة وبرجولات وأماكن ترفيهية للأطفال وأكشاك نموذجية بالمجان لإتاحة متنفس لأهالى مدينة شبين الكوم فضلاً عن إضفاء وجهة حضارية وجمالية للعاصمة.

وتضمنت الجولة متابعة محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع مصنع الغزل، حيث تم الإنتهاء من وضع طبقة الأساس النهائية بالشارع وتركيب البلدورات المضيئة وبلاط الإنترلوك بالأرصفة وبلاعات الأمطار وجارى الإنتهاء من صب القواعد الخرسانية وتركيب بلاط البازلت بين الفواصل المضيئة وتركيب أعمدة ديكورية لإضفاء مظهر حضارى بالشارع، وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير التي تتم بشارع مصنع الغزل ستساهم بشكل كبير في إضفاء مظهر جمالى وحضارى للعاصمة وإعادتها إلى سابق عهدها، وخلال تفقده شدد المحافظ على ضرورة رفع مستوى النظافة بشارع مصطفى النجار وتكثيف الحملات الدورية للتعامل الفورى مع أية تجمعات قمامة.

وفى ذات السياق، تابع محافظ المنوفية أعمال التطوير بشارع إمتداد صبرى أبوعلم، حيث جارى فرد طبقة السن بالشارع وتركيب البلدورات المضيئة وبلاط الإنترلوك على جانبى الطريق، فضلاً عن تطوير الجزيرة الوسطى من حيث الفواصل المضيئة والنجيل الصناعى والتشجير والأعمدة الديكورية، هذا وقد وجه المحافظ المستشار الهندسى ورئيس حى غرب بإعداد تصور لتطوير ورفع كفاءة الشارع المؤدى لمصنع الغزل نهاية صبرى أبوعلم ضمن خطة التطوير الشاملة بالمنطقة.

واختتم المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال تطوير ميدان الإسعاف بداية طريق شبين الكوم- طملاى، حيث جارى فرد طبقة السن وتركيب البلدورات وصب المشايات داخل الصينية تمهيداً لتركيب بلاط الإنترلوك، وتشمل أعمال التطوير إنشاء برجولات وزراعة النخيل المثمر وأعمدة ديكورية ونجيل صناعى، ووجه المحافظ بتوحيد الجهود وتكثيف الأعمال وتسريع الأداء لسرعة نهو الأعمال، مشدداً بسرعة الانتهاء من إجراءات نقل مقر الاسعاف إلى المقر الجديد بهدف توسعة الطريق وإحداث سيولة مرورية بإعتباره مدخل حيوي وهام لمدينة شبين الكوم.