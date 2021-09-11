القومي للإعاقة: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأكيد على ضمانة الحياة الكريمة للمواطن

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رحب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ والتي تتضمن عدد من المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة؛ ويرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

من جانبه، قال الدكتور أشرف مرعي؛ المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ أن الرئيس أكد في كلمته اليوم على اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية والتي يدخل من ضمنها الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وما جاء في بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يؤكد أن الدولة تقدم مفهوم حقوقي جديد في الخدمات التي كفلتها للمواطن من خلال رؤية عصرية؛ بأن جميع الحقوق محفوظة ومكفولة؛ وتسعى الدولة لتوفيرها والارتقاء بمستوى تقديمها كحق للمواطن؛ في إطار الحياة الكريمة التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وأكد المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ أن إعلان الرئيس 2022 عاما للمجتمع المدني لهو تأكيد حقيقي على إيمان الدولة بدور المجتمع المدني والمنظمات الأهلية في تنمية المجتمع جنبا إلى جنب مع جهود الحكومة.

وذكر مرعي أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يتشرف كونه واحد من الجهات التي شاركت في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ باعتباره عضو في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والتي يترأسها السيد وزير الخارجية.

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