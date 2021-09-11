«المنوفية» توزع مواد غذائية ولحوم على أهالي جزيرة أبونشابة المتضررة من إرتفاع منسوب مياه النيل

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قام اللواء عماد يوسف السكرتير المساعد لمحافظة المنوفية، اليوم السبت، بجولة تفقدية لجزيرة أبونشابة، المتضررة من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، للاطمئنان على الحالة العامة لأهالي القرية وبحث سبل تقديم أوجه الرعاية الكاملة لهم، بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمركزى منوف والسادت ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى والنائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب.

والتقى السكرتير العام المساعد بأهالى الجزيرة ونقل لهم اهتمام محافظ المنوفية الذي وجه على الفور مدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لمركزي منوف والسادات بالتواجد بالموقع وسرعة اتخاذ اللازم لتسوية وتمهيد الطريق مراعاة لمصلحة الأهالى، مؤكداً على استمرار عملها وسيتم تدعيمها بالمعدات اللازمة لإنجاز المهام المكلفة بها تيسيراً على الأهالى وتحقيق الصالح العام.

وقام السكرتير المساعد بتوزيع حقيبة مواد غذائية ولحوم تساعدهم على متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية، كما أشار إلى أنه تم اليوم البدء بأعمال تكديس للأتربة التي سيتم استخدامها في إنشاء الطريق بالتنسيق مع الرى من خلال وضع مواسير والردم عليها وتثبيتها بكتل خرسانية كوضع مؤقت لحين عمل الدراسات اللازمة لإنشاء طريق ثابت، كما تم الدفع بسيارات حمولة 20 طنًا بالإضافة إلى معدات الوحدة المحلية لمركزي السادات ومنوف لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية متابعته المستمرة للموقف وإصدار توجيهاته بتقديم الدعم اللازم للأهالي المتضررين.