تعرف على جهود «الداخلية» على مستوى الجمهورية في أسبوع

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

ففى مجال الأمن العام؛ تم إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة ضُبط خلالها 69 متهم، وبحوزتهم 27 قطعة سلاح نارى و34 قطعة سلاح أبيض، و34 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 4646 حكم قضائى متنوع، و375 قضية متنوعة.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن مصرع 2 من العناصر الإجرامية وضبط 486، وضبط 1045 قطعة سلاح نارى، وورشة تصنيع أسلحة.

أما في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط 14 تشكيل عصابى، ضمت 55 متهم، إرتكبوا 92 حادث سرقة متنوعة، وكشف غموض 68 حادث متنوع، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 106 متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 476770 حكم قضائى بإجمالى 38867 متهم، و7467 قضية تموينية متنوعة، و76556 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 68٫774٫599 جنيه.

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى، تم ضبط 1677 قضية في مجال التهرب الضريبى بمبالغ مالية بلغت 5٫039٫311٫261 جنيه، و26 قضية في مجال مكافحة جرائم الإتجار في النقد الأجنبى، و4 تشكيلات عصابية، ضمت 9 متهمين، إرتكبوا 4 وقائع متنوعة، و1448 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة وأموال عامة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 416 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، و419 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، و6576 قضية تموينية متنوعة، و64439 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ64086 شخص .

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 1537 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1707 متهم، وقضية غسل الأموال وقدرت قيمة الممتلكات قرابة 40 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، و9 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

كما تم ضبط 13 قضية بإجمالى 14 متهم بمضبوطات بلغت 1 طن و625 كيلو جرام، و243152 مخالفة مرورية متنوعة، و16 قضية تهريب بضائع ومستحضرات تجميل و66 قضية متنوعة من أبرزها دخول دائرة جمركية ونصب، و944 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها حيازة آثار وحفر وتنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.