تحرير 23 محضرًا ومصادرة 36 شيشة في حملة بكفرالزيات والمحلة

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تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي، للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، قامت رئاسة مركز ومدينة كفرالزيات بشن حملة على المقاهي والمحال التجارية والورش الحرفية، أسفرت عن مصادرة عدد (١٥) شيشة، وغلق 3 محال تجارية لعدم التزامها بمواعيد الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي ذات السياق قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بشن حملة لمتابعة التزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق، وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرا متنوعا عبارة عن «١١ محضر كمامة، ٧ محاضر إشغال طريق، ٤ محاضر نظافة، ١ محضر بيئة»، كما تم المرور على الكافيهات والمقاهي حيث تمت مصادرة عدد ٢١ شيشة وإعدام عدد ٣٥ من الأكواب الزجاجية، إلى جانب تطهير ٤٨ مسجدا و٣ مواقف سيارات و١ محطة سكة حديد وعدد من الشوارع بقرى المركز.