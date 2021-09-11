«جنايات بنها» تحيل أوراق مرتكب «مذبحة طوخ» للمفتي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة برئاسة المستشار السيد هاشم بإحالة أوراق المتهم في مجزرة قرية السيفا المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة طوخ» التي ارتكبها المتهم وراح ضحيتها 2 وإصاب 4 آخرين إلى فضيلة المفتي، للنظر في إعدامه لاتهامه بقتل والشروع في قتل آخرين وقت الحادث مدعيًا الإصابة بمرض نفسي، وهو ما أثبت تقرير الطب النفسي عدم صحته.

ووجهت أسر الضحايا والمجني عليهم الشكر للقضاء وأجهزة التحقيق، مشيرين إلى أن الحكم يمثل القصاص العادل.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، حيث حضر المتهم في حراسة أمنية أشرف عليها اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والعقيد محمد سعيد، رئيس مباحث المحكمة.

ترجع وقائع قضية مذبحة طوخ إلى ديسمبر من العام الماضي عندما قام المتهم أحمد جمال بقرية السيفا التابعة لطوخ بطعن عدد من افراد قريته بـ 2 سكين كان يحملهما، مما أدى إلى وفاة الدكتور ضياء عبدالعظيم ومحمد عبدالعليم وإصابة 4 آخرين، إثر تعدي المتهم عليهم بالضرب بالسكين وإحداث إصابات خطيرة بأجسادهم.

ووجهت النيابة إلى المتهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه ضياء الدين عبدالعظيم بأن بيّت النية وعقد العزم وأعد لذلك أسلحة بيضاء وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفا المرور به وانهال عليه بالطعنات، مما أدى إلى وفاته.

واقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى منها قتل المجني عليه محمد عبدالعليم بركات عمدا مع سبق الإصرار والشروع في قتل المجني عليهم منصور على القزاز وأشرف إبراهيم رفاعي والسيد إبراهيم أبوزيد وأحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت إخطارًا من مركز طوخ يفيد بتعدي المتهم أحمد جمال على 6 أشخاص في الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ.

بالانتقال تبين تعدي المتهم الذي ادّعى هو وأهله أنه مريض نفسي على كل من محمد عبدالعليم أحمد 60 عامًا، عامل توفى فور وصوله مستشفى الجامعة، وضياء السيد عبدالعظيم 22 عامًا خامسة كلية طب توفى هو الآخر متأثرا بإصابته.

فيما أصيب كل من منصور على متولي القزاز وأشرف إبراهيم عطالله بإصابات خطيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الجامعة في حالة خطرة، كما تم نقل اثنين آخرين إلى أحد المستشفيات الخاصة للعلاج.