اعتدى جنسيًا عليها 3 مرات حتى حملت.. المؤبد لعامل اغتصب ابنته القاصر بمنشأة ناصر

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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد في اتهامه باغتصاب ابنته القاصر والحمل منه في منشأة ناصر.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة هتك عرض ابنته القاصر التي لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها وحملها.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم استغل وجوده بمفرده مع ابنته وتحسس أماكن عفتها وجردها من ملابسها واعتدى عليها جنسيا وهددها بالإيذاء في حالة إبلاغ والدتها أو أحد من أشقائها، وكشفت التحقيقات عن تكرار المتهم اعتداءاته الجنسية ٣ مرات.

البداية كانت تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من والدة المجنى عليها تتهم زوجها، عامل، بالاعتداء الجنسى على ابنته حال تواجدها بمفردها معه في المنزل، حيث استطالت يده لأماكن عفتها إضافة إلى إقامة علاقة كاملة محرمة، وقالت الأم إنها علمت بجريمته عندما اكتشفت أن ابنتها حامل.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأن المتهم عامل ويدعى «أ. ف»، 35 عاما.

وأمرت النيابة بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى الذي جاء تقريره بأن المجنى عليها تعرضت لاعتداء جنسى وحامل، وأحالت النيابة القضية لمحكمة الجنايات.