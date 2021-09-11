أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

اعتدى جنسيًا عليها 3 مرات حتى حملت.. المؤبد لعامل اغتصب ابنته القاصر بمنشأة ناصر

Print
اعتدى جنسيًا عليها 3 مرات حتى حملت.. المؤبد لعامل اغتصب ابنته القاصر بمنشأة ناصر اعتدى جنسيًا عليها 3 مرات حتى حملت.. المؤبد لعامل اغتصب ابنته القاصر بمنشأة ناصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد في اتهامه باغتصاب ابنته القاصر والحمل منه في منشأة ناصر.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة هتك عرض ابنته القاصر التي لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها وحملها.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم استغل وجوده بمفرده مع ابنته وتحسس أماكن عفتها وجردها من ملابسها واعتدى عليها جنسيا وهددها بالإيذاء في حالة إبلاغ والدتها أو أحد من أشقائها، وكشفت التحقيقات عن تكرار المتهم اعتداءاته الجنسية ٣ مرات.

البداية كانت تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من والدة المجنى عليها تتهم زوجها، عامل، بالاعتداء الجنسى على ابنته حال تواجدها بمفردها معه في المنزل، حيث استطالت يده لأماكن عفتها إضافة إلى إقامة علاقة كاملة محرمة، وقالت الأم إنها علمت بجريمته عندما اكتشفت أن ابنتها حامل.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأن المتهم عامل ويدعى «أ. ف»، 35 عاما.

وأمرت النيابة بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى الذي جاء تقريره بأن المجنى عليها تعرضت لاعتداء جنسى وحامل، وأحالت النيابة القضية لمحكمة الجنايات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة»

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة»

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما