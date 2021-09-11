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وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الألباني

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وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الألباني وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الألباني
استقبل رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمس، بحضور وزيرة خارجية جمهورية ألبانيا أولتا جاتشكا، وذلك في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة تيرانا.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لدولة رئيس الوزراء ولحكومة وشعب ألبانيا، فيما حمله دولة رئيس الوزراء تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية .

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. وتناولت جلسة المباحثات سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في ضوء رؤية المملكة 2030، إضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة وألبانيا في المجالات السياسية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات البينية، والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه أن يعزز الأمن والسلم الدوليين.

واستعرضت جلسة المباحثات جهود المملكة الدولية في الحفاظ على كوكب الأرض وما تضمنه إعلان سمو ولي العهد من مبادرتي «السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر»، واللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

وكان وزير الخارجية قد وصل إلى ألبانيا في زيارة رسمية له. وكان في استقباله لدى وصوله مطار تيرانا الدولي، وزيرة خارجية جمهورية ألبانيا أولتا جاتشكا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا فيصل حفظي، وعدد من منسوبي السفارة.


الوطن السعودية

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