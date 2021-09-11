أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الهلال يتوج ببطولة المملكة على كأس وزير الرياضة للكاراتيه

Print
الشهري والمقيل توجا الأبطال

الهلال يتوج ببطولة المملكة على كأس وزير الرياضة للكاراتيه

توج رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، نادي الهلال بلقب بطولة المملكة المفتوحة "46" على كأس وزير الرياضة للكاراتيه للأندية للدرجة الأولى في ختام منافسات البطولة التي اختتمت اليوم السبت، على الصالة الرياضية بنادي الرياض، وبحضور رئيس مجلس إدارة نادي الرياض بندر المقيل.

وجاء تتويج الهلال بعد أن تصدر الترتيب العام بـ171 نقطة، وحل الوحدة بالمركز الثاني بعد أن حقق 122 نقطة، ونادي حراء في المركز الثالث بـ96 نقطة، ونادي النصر بالمركز الرابع بـ54 نقطة.

وقدّم الدكتور مشرف الشهري درع الاتحاد السعودي للكاراتيه كهدية تذكارية لرئيس نادي الرياض بندر المقيل؛ شكرًا وتقديرًا على استضافة البطولة والتعاون الكبير بين الاتحاد ونادي الرياض.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، بالمستوى المميز الذي قدّمته الأندية في هذه البطولة، وشهدت مشاركة أكثر من 300 لاعب يمثلون 38 ناديًا؛ مؤكدًا أن ذلك سيعود بالنفع على في الاستحقاقات المقبلة بسبب قوة المنافسة والتنوع في تحقيق الترتيب للفرق.

الهلال يتوج ببطولة المملكة على كأس وزير الرياضة للكاراتيه

الهلال يتوج ببطولة المملكة على كأس وزير الرياضة للكاراتيه

الهلال يتوج ببطولة المملكة على كأس وزير الرياضة للكاراتيه

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صفقة عسكرية أمريكية مع السعودية بنصف مليار دولار .. ما الهدف؟

صفقة عسكرية أمريكية مع السعودية بنصف مليار دولار .. ما الهدف؟

ارتياح فى المنتخب بعد قرار الحكومة البريطانية

ارتياح فى المنتخب بعد قرار الحكومة البريطانية

نائب مندوب المملكة الأممي ينقل "تجربة السعودية في دعم النازحين" للعالم

نائب مندوب المملكة الأممي ينقل "تجربة السعودية في دعم النازحين" للعالم

وزير الرياضة: دوري مراكز الشباب يدعم الأندية والمنتخبات الوطنية باللاعبين المتميزين

وزير الرياضة: دوري مراكز الشباب يدعم الأندية والمنتخبات الوطنية باللاعبين المتميزين