ختام معسكر إسبانيا لنخبة دوري المدارس.. والشعيلان يشكر وزيرا الرياضة والتعليم

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رفع رئيس بعثة فريق نخبة لاعبي دوري المدارس لكرة القدم رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية عضو اللجنة الإشرافية لدوري المدارس، علي الشعيلان، "الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ولوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على اهتمامها ودعمهما لمشروع دوري المدارس، الذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم لإعداد جيل جديد من المواهب الرياضية لتكون رافدًا رئيسيًّا للرياضة السعودية".

وأكد الشعيلان "نجاح المعسكر الإعدادي لفريق نخبة لاعبي دوري المدارس الذي اختُتم اليوم السبت في مدينة برشلونة الإسبانية"، مقدمًا شكره لمساعد وزير الرياضة رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع دوري المدارس الدكتور رجاءالله السلمي، على متابعته الدائمة للمعسكر، ولمدير مشروع دوري المدارس جميل فلاته، وللمدير الفني للمشروع عبدالله الضو، وللمدرب الإسباني ياغو أغالير، ولمساعديه وللجهازين الطبي والإداري، ولجميع اللاعبين على الجهود الكبيرة والتعاون المثمر من الجميع الذي ساهم في نجاح برنامج المعسكر؛ متمنيًا لـ"اللاعبين التوفيق والنجاح في مشوارهم التعليمي والرياضي".

كما شكر الشعيلان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، عزام القين "على اهتمامه ومنسوبي السفارة والملحقية الثقافية وعلى ما وجدته بعثة فريق نخبة لاعبي دوري المدارس من خدمات مساندة واهتمام ومتابعة ميدانية طيلة المعسكر الإعدادي الذي أقيم في مدينتي مدريد وبرشلونة".

واختتم فريق نخبة لاعبي دوري المدارس لكرة القدم، برنامج معسكره الإعدادي اليوم السبت، بتجربة ودية رابعة جمعته بفريق نادي "C.E.EL Catllar" الإسباني (U 17)، وكسبها فريق نخبة لاعبي دوري المدارس بخمسة أهداف مقابل هدفين؛ حيث سجل أهداف فريق نخبة دوري المدارس علوي عطاس (هدفين)، وعبدالصمد القحطاني (هدفين)، وعبدالرزاق عواجي (هدف).

وحرص مدرب فريق نخبة لاعبي دوري المدارس، ياغو أغالير على إشراك غالبية اللاعبين للوقوف على إمكانياتهم البدنية والفنية؛ حيث أشرك خلال شوطي المباراة اللاعبين: عبدالله البليهي (حارسًا)، وعبدالله الربيعة (مدافعًا)، وفراس رباط (مدافعًا)، وبهيان القحطاني (ظهيرًا أيمن)، وفيصل عبدالرزاق (ظهيرًا أيسر)، وجواد هاشم (محورًا)، وسعيد العامري (محورًا)، وإبراهيم عقيل (محورًا)، وعبدالرزاق عواجي (جناحًا أيسر)، ومالك حمزة (جناحًا أيمن)، وعلوي العطاس (مهاجمًا)، بالإضافة إلى قائمة الاحتياط، وهم: حمزة شحاتة، وعبدالصمد القحطاني، وفهد الدهمشي، ورويد الهوساي، وفهد الشايع، وعلي العطاس، وعبدالله العلي.

وشكر المدرب الإسباني ياغو أغالير كل اللاعبين على العطاء الذي قُدم خلال هذه المباراة والمباريات الماضية؛ مبديًا سعادته بـ"التطور اللافت في أداء كل لاعب، وهو ما يؤكد أن الجميع كان حريصًا على اكتساب معرفة فنية وخبرات جديدة من هذا المعسكر ومن هذه التجارب الميدانية"؛ مشيدًا بـ"بما يملكه لاعبو فريق نخبة دوري المدارس من مواهب وإمكانيات بدنية عالية، وهذا يؤكد أن المدارس في السعودية زاخرة بمواهب عدة بحاجة إلى مزيد من الصقل والإعداد والمتابعة الفنية، فهذه المجموعة وجدت فيها إمكانات فنية وبدنية وحماسة عالية، وسيكون لها شأن في الأندية والمنتخبات السعودية".