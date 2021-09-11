تعليم المدينة المنورة يستضيف تصفيات مسابقة التعليم لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية

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بمشاركة 606 من الطلاب والطالبات

تنطلق غدًا المرحلة الختامية للتصفيات النهائية لمسابقة وزارة التعليم السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم "اقرأ وارتق" والسنة النبوية "وما ينطق عن الهوى"، ضمن برامج نشاطي الصيفية لعام 1442هـ -عن بُعد- وتستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة خلال الفترة من 5- 9/ 2/ 1443هـ.

وتستهدف المسابقة التي يشارك بها 606 من الطلاب والطالبات من مناطق المملكة كافة، جميع الطلاب والطالبات في التعليم العام والأهلي والعالمي والأجنبي والمدارس السعودية في الخارج، يحكّم أداءهم 61 محكمًا ومحكمة من المختصين والمختصات وفق معايير موضوعية ومحددة تضمنها إطار المسابقة.

وتأتي المسابقة التي تضم عدة فروع ومسارات تنفذ على عدة مراحل، يتم فرز وتحكيم المتسابقين والمتسابقات فيها إلكترونيًّا تطبيقًا للإجراءات الصحية الوقائية وصولًا للمرحلة الختامية وإعلان النتائج على مستوى المملكة؛ استمرارًا لجهود القيادة الرشيدة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، وتحقيقًا لأهداف وزارة التعليم في ربط الأبناء من الطلاب والطالبات بكتاب الله وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، واستثمار أوقاتهم في الإجازة الصيفية وتعزيز روح الاعتدال ومفاهيم الوسطية في الفكر والسلوك وإذكاء روح التنافس البناء.