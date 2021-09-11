وزير الزراعة يوافق على صرف وتمويل 185 مليون جنيه جديدة للمشروع القومي للبتلو

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قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى وافق على اعتماد مبلغ (185مليون جنيه) لعدد 1077 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بأجمالى عدد رؤوس ماشية (12،488 ألف) رأس وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأضاف «الصياد» في تصريحات صحفية السبت أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن حوالى 5،3 مليار جنية لاكثر من 33 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن من 362 ألف رأس ماشية.

ومن ناحيته، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن المشروع القومى للبتلو قد بدأ في عام 2017 بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه وأصبح إجمالى المبلغ المخصص للمشروع القومى للبتلو حالياً 5،1 مليار جنيه، موضحا ان المشروع انعكس ذلك على توافر الكميات واستقرار الاسعار مع زيادة الانتاجية من اللحوم الحمراء.

وأضاف «سليمان» ان قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية يكثفان جهودهما من المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع بشقيه المحلى والمستورد للعمل على تذليل أي عقبات محتملة تواجه المستفيدين على أرض الواقع موضحا أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).