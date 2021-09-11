طلائع الجيش يتعاقد مع مدافع الاتحاد السكندري

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نجح مسؤولو نادي طلائع الجيش في التعاقد رسميًا مع محمد أنور، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد طلائع الجيش مع محمد أنور، لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للطلائع في حضور العميد أحمد المهدي، مدير الكرة، وميدو حزين، وكيل أعمال اللاعب.

وكان محمد أنور تعرض للإصابة بالرباط الصليبي للركبة، أبعدته عن المشاركة في المباريات مع الاتحاد السكندري، طوال الموسم المنقضي.

يذكر أن طلائع الجيش دعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من الكونغولي كازادي كاسينجو ومحمد جابر، لاعبي النادي المصري، ومحمد الصباحي، صانع ألعاب الاتحاد السكندري، ورمزي مدحت، جناح وادي دجلة، والتونسي محمد الجويني، وعبدالرحمن شيكا، جناح الإنتاج الحربي.