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رسميًا.. بيراميدز يوجه الشكر لتاكيس جونياس

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رسميًا.. بيراميدز يوجه الشكر لتاكيس جونياس رسميًا.. بيراميدز يوجه الشكر لتاكيس جونياس

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وجه مجلس إدارة نادي بيراميدز الشكر للمدير الفني اليوناني تاكيس جونياس على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب الفريق الأول خلال الأشهر الماضية.

وتولى المدير الفني اليوناني مهمة تدريب بيراميدز بداية من ٢٩ يونيو الماضي، خلفا للمدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.

وقاد تاكيس جونياس فريق نادي بيراميدز في ١٢ مباراة بالدوري الممتاز خلال الموسم الماضي، وحقق الفوز في ٥ لقاءات وتعادل في ٦ لقاءات وخسر مباراة واحدة فقط.

وأكد المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أنه توجه بالشكر لتاكيس جونياس على ما بذله من جهد مع الفريق خلال الفترة الانتقالية الماضية، وعلى قبوله تلك المهمة الصعبة، مشيرا إلى أنه قدم ما سيجعله دائما فرد من أفراد عائلة بيراميدز حتى رغم رحيله عن القيادة الفنية للنادي.

المصرى اليوم

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