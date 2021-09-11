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العسال : كل بطولات تحسب لمرتضى منصور .. ألم يحن الوقت ليجني ثمار مجهوده؟

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العسال : كل بطولات الزمالك تحسب لمرتضى منصور .. ألم يحن الوقت ليجني ثمار مجهوده؟ العسال : كل بطولات تحسب لمرتضى منصور .. ألم يحن الوقت ليجني ثمار مجهوده؟

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قال المستشار محمود العسال، المستشار القانوني السابق لنادي ، إن الفرق الرياضية بالنادي تجني ثمار ما زرعه المستشار رئيس مجلس الإدارة الشرعي والذي تم استبعاده من رئاسة النادي بقرار من وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وقال العسال، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: تمر الأيام وتبقى إنجازات مجلس منصور في نادى الزمالك مصدر سعادة وفرح لملايين الزمالكاوية مؤكدا أن الكل ينعم بإنجازاته الرياضية من تعاقدات مع أفضل اللاعبين في جميع الألعاب: قدم ويد وسلة.

وأكد العسال أن الجميع بمن فيهم اللجنة الحالية يجنى ثمار الانتصار والاحتفالات والتصوير من جهد وتعب وتفانى مرتضى منصور ومجلسه طيلة فترة ست سنوات في خدمة النادى ليصل الزمالك إلى مكانة رياضية في الانتصارات والبطولات لم يصل إليها الزمالك منذ عشرات السنين.

وتساءل العسال: ألم يحن الوقت لينعم مجلس مرتضى منصور الشرعي بثمار إنجازاته وانتصاراته؟ ألم يحن الوقت لترد الحقوق لأصحابها وننحى الخلافات والعناد جانبا؟ وقال: أنا على يقين أن هناك رجالا صادقين أشداء لا يخشون في الحق لومة لائم ولا يرضون للظلم سبيلا، وأخيرا لن يصح إلا الصحيح.

المصرى اليوم

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