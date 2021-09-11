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“فيروز كريمي" مدرب تراكتور: سنحقق المفاجأة وقادرون على هزيمة "النصر"

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“فيروز كريمي" مدرب تراكتور: سنحقق المفاجأة وقادرون على هزيمة "النصر" “فيروز كريمي" مدرب تراكتور: سنحقق المفاجأة وقادرون على هزيمة "النصر"

“فيروز كريمي

قال فيروز كريمي مدرب تراكتور الإيراني إن لاعبيه المتواجدون في قائمة فريقه لمباراة النصر في دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا جاهزون للمباراة.

وقال المدرب‬⁩ قبل مواجهة ⁧‫النصر في تصريحاتٍ صحفية إنهم يمرون بظروف صعبة، وهناك 8 لاعبين غادروا الفريق بسبب الإصابات.

المدرب طمأن جماهير فريقه بأن اللاعبين المتواجدين حاليًا على مستوى عالٍ، وأنهم قادرون على تحقيق الفوز أمام النصر.

‏ وتابع تصريحاته قائلاً: "النصر فريق قوي جدًا وتعاقد مع لاعبين أجانب ممتازين، لكننا درسنا نقاط القوة والضعف في الفريق بشكل جيد.


واختتم تصريحاته قائلاً: "نحن قادرون علی هزیمة النصر في هذه المباراة."

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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