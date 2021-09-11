جسر جوي إماراتي لنقل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان

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الطائرات تهبط يوميًّا في مطار كابول

أقامت الإمارات جسرًا جويًّا لنقل أطنان من المساعدات إلى أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان المتشددة على البلاد؛ بحسب ما ذكره مدير عمليات في مطار كابول إبراهيم معرفي، اليوم (السبت).

وأوضح "معرفي" أنه بدءًا من الثالث من سبتمبر الجاري، فعّلت حكومة الإمارات ممر جسر جوي للمساعدات الإنسانية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وقال "معرفي" الذي تعمل شركته -ومقرها الرئيسي الإمارات- في مطار كابول ومطارات أفغانية أخرى منذ نوفمبر الماضي: "منذ ذلك اليوم وحتى الآن، استقبلنا وتعاملنا مع 11 رحلة طيران بشكل شبه يومي، وتعاملنا مع 255 طنًّا من المساعدات الطبية والمواد الغذائية".

وأشار إلى أن طائرتين إماراتيتين أفرغتا عشرات صناديق المساعدات المحملة بلحم العجل والحليب وزيت الطهي والإمدادات الطبية، وبعضها مقدم من البحرين.