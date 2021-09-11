الأهلى يمنح سعد سمير حرية تحديد مصيره: بقاء .. بيع نهائى .. إعارة

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منحت إدارة النادى الاهلى الحرية إلى سعد سمير مدافع الفريق لتحديد مصيره سواء بالاستمرار أو الرحيل النهائى أو على سبيل الإعارة تقديرا لدوره مع الفريق خلال السنوات الماضية، وطلب اللاعب مهلة للتفكير في حسم أمره حيث يخشى من جلوسة على دكة البدلاء في حالة استمراره خاصة أن موسيمانى طلب من إدارة النادى عدم التدخل في مشاركة اللاعب في حالة استمراره باعتباره المسؤول الأول عن الاختيارات، فيما تلقى محمد محمود لاعب الفريق عرضا جادا من نادى فاركو لضمه خلال الميركاتو الحالى لكن اللاعب طلب مهلة لمدة أسبوع لمعرفة مصيره مع الأهلى قبل الرد على العرض.

كان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قد أعلن خوض الأهلي مباراتين وديتين يومي 13 و16 سبتمبر الجاري أمام الاتصالات والمقاولون على الترتيب، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الطلائع في السوبر المصري باستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

كما أعلن عبدالحفيظ عن دخول الفريق معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية بداية من يوم 16 سبتمبر حتى الانتهاء من خوض مباراة إنبي يوم 25 من الشهر ذاته في دور الـ16 بكأس مصر والمحدد لها الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.