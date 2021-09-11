تفاصيل مفاوضات الإسماعيلي مع خليفة إيهاب جلال

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دخل مسؤولو النادي الإسماعيلي، في مفاوضات مع طلعت يوسف، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، لكي يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد خلفًا لإيهاب جلال، الذي رفض تجديد عقده مع النادي. من أجل تدريب فريق بيراميدز.

وعلمت «المصري اليوم»، أن علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، تواصل مع طلعت يوسف، في الساعات الماضية، من أجل اقناعه بتوليه تدريب الفريق في الموسم الجديد.

ووعد رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلي، طلعت يوسف، بتنفيذ جميع طلباته الفنية، وعدم التدخل في عمله، وهو السبب، الذي جعله يعتذر عن الاستمرار مع الفريق في الموسم المنقضي.

ومن المقرر أن يحسم طلعت يوسف، قراره النهائي بشأن قبول عرض الإسماعيلي من عدمه، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويسعى مسؤولو الإسماعيلي لحسم ملف المدير الفني الجديد، قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، والمقرر لها بعد غدٍ الإثنين.