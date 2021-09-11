أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تفاصيل مفاوضات الإسماعيلي مع خليفة إيهاب جلال

Print
تفاصيل مفاوضات الإسماعيلي مع خليفة إيهاب جلال تفاصيل مفاوضات الإسماعيلي مع خليفة إيهاب جلال

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

دخل مسؤولو النادي الإسماعيلي، في مفاوضات مع طلعت يوسف، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، لكي يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد خلفًا لإيهاب جلال، الذي رفض تجديد عقده مع النادي. من أجل تدريب فريق بيراميدز.

وعلمت «المصري اليوم»، أن علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، تواصل مع طلعت يوسف، في الساعات الماضية، من أجل اقناعه بتوليه تدريب الفريق في الموسم الجديد.

ووعد رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلي، طلعت يوسف، بتنفيذ جميع طلباته الفنية، وعدم التدخل في عمله، وهو السبب، الذي جعله يعتذر عن الاستمرار مع الفريق في الموسم المنقضي.

ومن المقرر أن يحسم طلعت يوسف، قراره النهائي بشأن قبول عرض الإسماعيلي من عدمه، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويسعى مسؤولو الإسماعيلي لحسم ملف المدير الفني الجديد، قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، والمقرر لها بعد غدٍ الإثنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة»

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة»

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما