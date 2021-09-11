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توقيع اتفاقية بين البرلمان العربي والأمم المتحدة على هامش قمة فيينا

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توقيع اتفاقية بين البرلمان العربي والأمم المتحدة على هامش قمة فيينا توقيع اتفاقية بين البرلمان العربي والأمم المتحدة على هامش قمة فيينا

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وقع عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على اتفاقية تعاون مشترك مع الدكتورة غادة والي المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة المنظمة.

جاء ذلك على هامش القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا.

وأوضح «العسومي» -في بيان وزعه البرلمان العربي اليوم-أن التوقيع على هذه الاتفاقية جاء حرصاً من البرلمان العربي على تأسيس شراكات استراتيجية ومؤسسية مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة، كما تعكس في الوقت ذاته الدور الذي يقوم به البرلمان العربي، على المستويين العربي والدولي.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع الخطوط العامة الإرشادية لبرامج تعاون وشراكة تفصيلية بين الجانبين في مجالات: المساعدة التقنية التشريعية، ومكافحة الفساد، وبناء قدرات البرلمانيين خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتبادل أفضل الممارسات والتشريعات في هذا المجال، وتعزيز دور المرأة، وحقوق الإنسان.

وأكد «العسومي» أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحول رئيسية في جهود البرلمان العربي بشأن تعزيز التواصل والتعاون مع المؤسسات الدولية، لاسيما وأن هذه الاتفاقية وما سيتمخض عنها من برامج عمل تفصيلية، ستتيح للبرلمان العربي المجال أمام تأسيس شراكات أخرى مؤسسية مع العديد من المنظمات الدولية والبرلمانية الشريكة مع الأمم المتحدة ومكاتبها المتخصصة.

المصرى اليوم

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