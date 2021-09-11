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الصحة اليابانية تتوقع رفع طوارئ كورونا نهاية سبتمبر

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الصحة اليابانية تتوقع رفع طوارئ كورونا نهاية سبتمبر الصحة اليابانية تتوقع رفع طوارئ كورونا نهاية سبتمبر

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أعرب وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا عن ثقته في تحسن وضع كوفيد-19 على مستوى البلاد، وهو ما يتيح للحكومة المركزية إنهاء حالة طوارئ كورونا نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وقال تامورا في مؤتمر صحفي، وفق ما أوردته صحيفة جابان تايمز اليابانية، اليوم السبت: «نتوقع أن يتحسن الوضع بدرجة كافية لرفع حالة طوارئ كورونا في العديد من المناطق قرب نهاية سبتمبر، إذا استمر معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في الانخفاض».

وكانت اليابان أعلنت الخميس، تمديد حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو و18 مقاطعة أخرى حتى 30 سبتمبر الجاري، في ضوء الضغوط التي يشهدها القطاع الطبي في البلاد.

وأفاد تامورا بأن حالات الإصابة الشديدة بفيروس «كورونا» والوفيات الناجمة عنه لا تزال مرتفعة، لذلك لا يزال النظام الطبي تحت ضغط.

وقال: «نحن بحاجة إلى بذل المزيد لتحسين إمكانية حصول المرضى على الرعاية الطبية اللازمة»، مشيرًا إلى الحاجة لبناء مرافق طبية مؤقتة وضمان حصول المرضى في المنزل على الأكسجين.

المصرى اليوم

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