«هيكل عظمي داخل جوال».. 5 أشقاء يتخلصون من شخص تربطه علاقة بابنة أحدهم في الشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت أجهزة الأمن، اليوم السبت، غموض العثور على جثة شخص داخل جوال بأحد المصارف بالشرقية، تبين من التحريات أن والد إحدى السيدات وأشقائه تخلصوا من المجني عليه، لوجود علاقة بينه وتلك السيدة، ألقي القبض على المتهمين وأحيلوا للنيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أبوحماد بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من شخصين بأنه حال قيامهما بالعمل على تطهير أحد المصارف بدائرة المركز، تم انتشال هيكل عظمي بداخل جوال من القماش من أمام الحاجز الحديدي بالمصرف، وما تبين أنه لذكر مجهول وبكامل ملابسه.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المتوفي وتبين أنه نجار، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وباستدعاء والده، قرر أن الملابس خاصة بنجله وأنه متغيب بتاريخ 4 أغسطس الماضي ولم يبلغ بغيابه لاعتياده الغياب عن المنزل، وقيامه بالبحث عنه.

باستكمال الفحص تبين وجود علاقة بين المجني عليه وإحدى السيدات «متزوجة من أحد الأشخاص»، يقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وأن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص «والد تلك السيدة وأشقائه» يقيمون جميعًا بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر أحد المتهمين أنهم شاهدوا المجني عليه داخل شقة السيدة فقاموا بالتعدي عليه بالضرب وإيثاق يديه وقدميه بحبل بلاستيك ووضعه داخل جوال وتحميله على تروسيكل ملك أحدهم وتوجهوا به للمصرف ووضع حجر كبير داخل الجوال وإلقائه حياً بالمياه، وأرشدوا عن «التروسيكل» المستخدم في الواقعة.