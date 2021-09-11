جلسة أخيرة بين الأهلي وعلي معلول لتجديد تعاقده

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تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، جلسة أخيرة مع على معلول الظهير الأيسر للفريق في محاولة لحل أزمة الخلاف مع اللاعب المتعلقة بعدد سنوات العقد الجديد المقرر إبرامه مع اللاعب بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية.

وكشف مصدر داخل الأهلى أن الخلاف بين معلول والنادى تتمثل في رغبة اللاعب أن تكون عدد سنوات العقد الجديد ثلاث سنوات مقابل مليون و250 ألف دولار مع وضع زيادة سنوية تصل إلى 100 ألف دولار وهي نقطة الخلاف بين الطرفين حتى الآن، حيث عرض النادى على اللاعب تجديد عقده لمدة موسمين فقط، ما أخر الإعلان الرسمى لتجديد التعاقد لحين التشاور وتحاول لجنة التخطيط إقناع اللاعب بقبول عرض الأهلى خاصة بعد ترضيته بشكل كبير ورفع القيمة المالية التي يتقاضها اللاعب، فيما تصاعدت أزمة ناصر ماهر لاعب الفريق مع النادى بعد الشرط الذي وصفه اللاعب بالتعجيزى للرحيل حيث طلب الاهلى الحصول على 15 مليون جنيه للموافقة على انتقاله إلى بيراميدز ما جمد المفاوضات مؤقتا، ويحاول اللاعب الضغط على إدارة ناديه لتسهيل مهمة انتقاله خاصة بعدما خرج من حسابات بيتسو موسيمانى المدير الفنى للاهلى.

ويدخل الأهلى معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية يوم 16 سبتمبر الجاري عقب مباراة المقاولون العرب الودية، ويستمر الفريق في الإسكندرية حتى موعد مباراة إنبي في دور الـ16 بكأس مصر والمقرر إقامتها يوم 25 من سبتمبر الجاري على استاد الإسكندرية.

ويخوض الأهلي مباراتين وديتين يومي 13 و16 سبتمبر الجاري أمام فريقي الاتصالات والمقاولون على الترتيب وتقام المباراتان الوديتان على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة التي تشمل مباراة كأس السوبر المصري، وما تبقى من مباريات بطولة كأس مصر.

يذكر أن النادي الأهلي تلقى خطابًا رسميًّا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد، وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

وأكد خطاب اتحاد الكرة إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.