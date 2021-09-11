وكيل «صحة الشرقية» يزور صيدلانية في منزلها ويشرف علي تطعيمها بلقاح كورونا

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توجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على رأس فريق طبي، إلى مدينة فاقوس لتطعيم صيدلانية في منزلها بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وذلك فور علمه بأن الصيدلانية قامت بإجراء جراحة دقيقة لها لاستئصال ورم بالحبل الشوكي، ونتج عنه إزالة بعض الأعصاب الطرفية، أدي لعدم قدرتها على الحركة، وقامت بمخاطبة الإدارة الصحية لتطعيمها منزلياً.

وقام وكيل الوزارة بالاطمئنان على الحالة الصحية لها، وأشرف على تطعيمها بلقاح كورونا، وأيضاً تطعيم جدتها المسنة، والتي تبلغ من العمر ما يقارب ٨٥ عاما، وصعوبة حركتها للتوجه للتطعيم بالمراكز الطبية، ووجه وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية بفاقوس بتوفير أي احتياجات طبية لها، وأثنت الصيدلانية وأسرتها على جهود الدولة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية،أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

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