أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شمال سيناء تودع أول برلمانية

Print
شمال سيناء تودع أول برلمانية شمال سيناء تودع أول برلمانية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودعت محافظة شمال سيناء سهير جلبانة، أول برلمانية عن سيناء، في جنازة شعبية، انطلقت من ساحة مسجد النصر بالعريش، إلى مقابر الأسرة في وسط المدينة، بعد أداء صلاة الجنازة عليها، عقب وصول جثمانها من مدينة القاهرة.

شارك في الجنازة عدد كبير من أبناء المحافظة والقيادات الطبيعية ومشايخ وعواقل المحافظة وأعضاء المجموعة البرلمانية لمحافظة شمال سيناء، بجانب أبنائها وأسرتها وعائلة جلبانة التي تنتمي إليها.

وكانت جلبانة عضوا بمجلسى الشعب والشورى ومقررة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، فضلا عن رئاسة مجلس إدارة عدة جمعيات أهلية ورائدة للعمل الأهلى والسياسى بسيناء، وكان لها الفضل في اعتبار يوم ٢٥ إبريل عيداً قومياً لسيناء وموافقة السيد رئيس الجمهورية على اعتباره عطلة رسمية، كما نالت في السبعينيات لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية، وحصلت على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى نتيجة لجهودها، كما ساهمت في إقرار حافز جذب عمالة بنسبة 75% من المرتب للعاملين في سيناء ولتشجيع التنمية والاستثمار على أرضها.

ولها تاريخ برلماني امتد لنحو 40 عاما، حيث ترشحت لمجلس الشعب عام 1979 مستقلة، وفي عام 1984 اعيد انتخابها مرة أخرى، ثم جري تعيينها في مجلس الشوري لدورتين متتاليتين.

صلاة الجنازة علي جلبانه
صلاة الجنازة علي جلبانه
صلاة الجنازة علي جلبانه
صلاة الجنازة علي جلبانه

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة»

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة»

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما