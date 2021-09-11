شمال سيناء تودع أول برلمانية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودعت محافظة شمال سيناء سهير جلبانة، أول برلمانية عن سيناء، في جنازة شعبية، انطلقت من ساحة مسجد النصر بالعريش، إلى مقابر الأسرة في وسط المدينة، بعد أداء صلاة الجنازة عليها، عقب وصول جثمانها من مدينة القاهرة.

شارك في الجنازة عدد كبير من أبناء المحافظة والقيادات الطبيعية ومشايخ وعواقل المحافظة وأعضاء المجموعة البرلمانية لمحافظة شمال سيناء، بجانب أبنائها وأسرتها وعائلة جلبانة التي تنتمي إليها.

وكانت جلبانة عضوا بمجلسى الشعب والشورى ومقررة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، فضلا عن رئاسة مجلس إدارة عدة جمعيات أهلية ورائدة للعمل الأهلى والسياسى بسيناء، وكان لها الفضل في اعتبار يوم ٢٥ إبريل عيداً قومياً لسيناء وموافقة السيد رئيس الجمهورية على اعتباره عطلة رسمية، كما نالت في السبعينيات لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية، وحصلت على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى نتيجة لجهودها، كما ساهمت في إقرار حافز جذب عمالة بنسبة 75% من المرتب للعاملين في سيناء ولتشجيع التنمية والاستثمار على أرضها.

ولها تاريخ برلماني امتد لنحو 40 عاما، حيث ترشحت لمجلس الشعب عام 1979 مستقلة، وفي عام 1984 اعيد انتخابها مرة أخرى، ثم جري تعيينها في مجلس الشوري لدورتين متتاليتين.

صلاة الجنازة علي جلبانه

صلاة الجنازة علي جلبانه

صلاة الجنازة علي جلبانه