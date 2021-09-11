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يرتدون قمصان تحمل شعار المفوضية العليا للاجئين ..لاعبو روما يتبرعون لمساعدة أفغانستان

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يرتدون قمصان تحمل شعار المفوضية العليا للاجئين ..لاعبو روما يتبرعون لمساعدة أفغانستان يرتدون قمصان تحمل شعار المفوضية العليا للاجئين ..لاعبو روما يتبرعون لمساعدة أفغانستان

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سيرتدي لاعبو نادي روما خلال مباراتهم في الدوري الإيطالي لكرة القدم في مواجهة ساسولو، المقررة مساء اليوم الأحد، قمصانا مختلفة تعبيراً عن دعمهم للشعب الأفغاني على أن يتم بيع هذه القمصان لاحقا في مزاد لجمع تبرعات لمساعدة لاجئي هذه البلاد.
وستحمل هذه القمصان شعار المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة وهي وكالة معنية بمساعدة وحماية اللاجئين حول العالم.
وقال النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي على الانترنت إن الأزمة الإنسانية في أفغانستان تسببت في نزوح 570 ألف شخص هذا العام ليصل عدد إجمالي النازحين في البلاد إلى 3.5 مليون شخص وإن 80 في المئة من هذا العدد من النساء والأطفال.
وقالت شيارا كاردوليتي ممثلة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في إيطاليا والفاتيكان وسان مارينو: «رغم الظروف الصعبة للغاية قررت المفوضية العليا للاجئين البقاء في أفغانستان التي نعمل فيها منذ أكثر من 40 عاما من أجل تقديم المساعدة وإنقاذ الأرواح.
وأضافت المسؤولة الدولية، خلال العام الحالي وحده قدمنا مساعدات أساسية لأكثر من 240 ألف شخص لكن الحاجة لهذه المساعدات تتزايد في كل ساعة في ظل تدني التمويل المتوفر بصورة صارخة. وفي مثل هذه الأوقات تكون أقل المساهمات مؤثرة للغاية.

المصرى اليوم

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