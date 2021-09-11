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توتنهام يسقط بالثلاثة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

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توتنهام يسقط بالثلاثة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي توتنهام يسقط بالثلاثة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

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سقط فريق توتنهام في فخ الخسارة صفر-3 أمام كريستال بالاس، خلال المباراة التي جمعتهما السبت 11- 9 -2021، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف كريستال بالاس ويلفريد زاها في الدقيقة 76 من ركلة جزاء واودسون ادوارد (هدفين) في الدقيقتين 84 والثالثة من الوقت بدل الضائع.

واضطر فريق توتنهام للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58، بعد طرد جافيتي تانجانجا. وتوقف رصيد توتنهام عند 9 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر.

المصرى اليوم

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