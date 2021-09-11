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حرص طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك على توجيه التهنئة لفريق كرة اليد بالقلعة البيضاء بعد التتويج ببطولة السوبر الأفريقي، على حساب الأهلي بعد الفوز بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وقال جبريل في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك: «مبروك لجمهور الزمالك ولأسرة كرة اليد بالنادي وللدكتور كمال درويش والكابتن حسن صقر لمساهمتهما في أسرة فريق اليد».

وأوضح أنه فرد من أسرة كرة اليد وساهم فيها بجزء صغير مما يزيد سعادته باللقب مشيراً إلى أنه من حسن الحظ أن الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة الحالية لإدارة النادي من رموز الزمالك في كرة اليد أيضاً.

وأضاف :«لاعبو اليد شرفوا الزمالك وأسعدوا الجماهير، وأبارك للجنة المكلفة بإدارة النادي على لقب السوبر الأفريقي، ولن تكون هذه البطولة أخر البطولات». وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.