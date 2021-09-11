«إيه المتعة أنك تقتل أرواح بريئة زي دي» ... الجمهور يشن هجوماً على مصطفي شعبان

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شن جمهور ومتابعي الفنان مصطفى شعبان، هجوماً عليه، بعد نشره صور يصطاد فيها العصافير، معبرين عن غضبهم الشديد من هذا الفعل، مشيرين إلى أن العصافير أرواح بريئة لا تؤذي أحدًا، وأنه ليس هناك سبب لقتلها.

نشر مصطفى شعبان صورة له، اثناء اصطياده العصافير، وظهر في الصور مرتديًا ملابس الصيد، ويحمل في يده بندقية الاصطياد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» وعلق، عليها قائلًا: «الصيد الأيمري».

وفور نشر الصورة تعرض لهجوم عنيف من قبل جمهوره، حيث جات التعليقات كالتالي: «حرام عليكم بتقتلوا أرواح بريئة عشان متعتكم، «حرام مساكين»، «إيه المغزي من كده»، «حرام عليكم بجد»، «إيه المتعة أنك تقتل أرواح بريئة زي دي.. وتطلع تتصور معاه مبسوط كده؟».

يذكر أن مصطفى شعبان شارك في الماراثون الرمضاني الماضي، بمسلسل «ملوك الجدعنة»، مع الفنان عمرو سعد وياسمين رئيس، ودلال عبدالعزيز، وعدد كبير من نجوم الفن، وحقق هذا العمل نجاحًا.