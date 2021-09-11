مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 5 آخرون بإصابات متنوعة ما بين كدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارتين نقل وأخرى ميكروباص، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، قبل الطريق الإقليمي باتجاه محافظة القاهرة، بنطاق مدينة العاشر من رمضان بالشرقية.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وأخرى ميكروباص، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، قبل الطريق الإقليمي باتجاه محافظة القاهرة، بنطاق مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة ٥ آخرين بإصابات متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.