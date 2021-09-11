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المندوب السعودي لدى التعاون الإسلامي يلتقي نظيره "القيرغيزي"

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المندوب السعودي لدى التعاون الإسلامي يلتقي نظيره "القيرغيزي" المندوب السعودي لدى التعاون الإسلامي يلتقي نظيره "القيرغيزي"
بحثا تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة

المندوب السعودي لدى التعاون الإسلامي يلتقي نظيره

استقبل القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية القيرغيزية في المندوب الدائم القيرغيزي لدى منظمة التعاون الإسلامي الوزير المفوض موسى كوتشورباييف في مكتبه بمقر السفارة بالرياض مندوب المملكة الدائم لدى المنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات العلاقة بمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتعددة، والموضوعات المتصلة بالعمل الإسلامي المشترك.

وثمن "كوتشورباييف" خلال الزيارة ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم العمل الإسلامي المشترك، مشيراً إلى ما نشهده هذه الأيام من أيادٍ بيضاء للمملكة تواصل تقديم المساعدات للتخفيف من الآثار الناجمة عن جائحة للعديد من الدول الأعضاء بالمنظمة، مشيدًا على وجه الخصوص الدعم الذي قدمته المملكة مؤخراً للجانب القرغيزي لمكافحة انتشار هذا الوباء.

من جهته، أكد المندوب السعودي الدائم لدى التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، أهمية هذه اللقاءات في إطار العمل المتعدد نحو بناء العلاقات المشتركة مع المندوبين بالمنظمة واستعراض كافة القضايا ذات الاهتمام الإسلامي المشترك، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق فيما بينهم حيال القضايا والمواضيع المطروحة للنقاش في المنظمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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