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الجمارك : ٢٨ ألف مُصدِّر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «بلوك تشين»

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الجمارك : ٢٨ ألف مُصدِّر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «بلوك تشين» الجمارك : ٢٨ ألف مُصدِّر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «بلوك تشين»

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قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك إقبالًا ملحوظًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث تجاوز عدد المسجلين حتى الآن ١٨ ألفًا، وقد تم استصدار ٢٦ ألف رقم «ACI»، وسجل ٢٨ ألف مُصدِّر أجنبي حسابات على «بلوك تشين»، منذ انطلاق نظام التسجيل المسبق للشحنات تجريبيًا في شهر أبريل الماضى>

أكد غتورى في تصريحات صحفية أنه تم مد فترة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة، من نهاية يوليو الماضي إلى نهاية سبتمبر الحالى، لتكون بمثابة فرصة أخيرة للمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر، والشركات العالمية متعددة الجنسيات للتسجيل على المنظومة الجديدة؛ للاستفادة من التيسيرات التي يوفرها هذا النظام من تسهيل للإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.

أضاف أنه تم استحداث المراكز اللوجستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والعين السخنة، ودمياط، والدخيلة، والإسكندرية، وبذلك تغطى منصة «نافذة» ٩٦٪ من صادرات وواردات ، ومن المستهدف قبل نهاية عام ٢٠٢١، أن تمتد منصة «نافذة» إلى كل موانئ مصر؛ من أجل استكمال منظومة استراتيجية جمركية متكاملة، مشيرًا إلى أن هناك مزايا تحفيزية تم إقرارها لتشجيع مجتمع الأعمال على الانضمام لمنظومة «ACI» تضمنت خصم ٥٠٪ من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» لمن سجَّل التوقيع الإلكترونى بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الماضى، و٣٠٪ لمن يُسَّجل في النصف الأول من سبتمبر الحالى، و٢٠٪ لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر الحالى، كما تم تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة «ACI»، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفورى للشهادات.

المصرى اليوم

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