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وزير العدل يكشف سبب احتفاظ الدولة بخانة الديانة في البطاقات الشخصية

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وزير العدل يكشف سبب احتفاظ الدولة بخانة الديانة في البطاقات الشخصية وزير العدل يكشف سبب احتفاظ الدولة بخانة الديانة في البطاقات الشخصية

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أجاب المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن سؤال الإعلامي إبراهيم عيسى حول سبب وضع خانة الديانة في البطاقات الشخصية، موضحًا «مش مهم في البطاقة الشخصية المهم أن يكون هناك إثبات رسمي للديانة».

قال «مروان» خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، السبت: «ذلك لأن هناك حقوق ستترتب على هذه الديانة، في الزواج والطلاق والميراث»، مضيفًا: «هتثبت إزاي ده ديانته إيه عشان نرتب له هذه الحقوق».

أاضاف: «إحنا هنا معندناش قانون واحد بيمشي على كل المصريين فيما يخص أمور الأحوال الشخصية»، مشيرًا إلى أن الدستور نفسخ يقول إم المسلمين لهم شريعتهم التي تحكمهم في مسائل الأحوال الشخصية، وأيضًا المسيحيين وأيضًا اليهود«.

تابع: «لذلك لا بد أن يكون هناك إثبات رسمي أيًا ما كان الشكل لكن لابد أن يكون هناك إثبات رسمي للديناة».

المصرى اليوم

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