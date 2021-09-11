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بطاقة الرقم القومي المنتهية .. تعرف على 5 غرامات تدفع عن التجديد

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بطاقة الرقم القومي المنتهية .. تعرف على 5 غرامات تدفع عن التجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية .. تعرف على 5 غرامات تدفع عن التجديد

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غرامة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي.. أكدت وزارة الداخلية على وجود 5غرامات مالية تدفع عن تجديد البطاقة الشخصية في حالة التأخيرعن استخراجها في الوقت المحدد لها، ووضعت الوزارة استثناء بعض المواطنين من الغرامة لأسباب صحية.

«المصري اليوم» تقديم سلسلة خدماتها للقراء وتقدم تفاصيل غرامات التأخير عن تجديد أواستخراج بطاقة الرقم القومي، وتنشر الخدمات التي تقدمها "الداخلية" للتسهيل على المواطنين في استخراجها البطاقة في أسرع وقت.

- دفع 100 جنيه غرامة تدفع حال تأخير المواطن عن استخراج البطاقة في المرة الأولى بعد بلوغه سن 16 سنة.

- دفع 100 جنيه غرامة تدفع حال تعامل المواطن بطاقة منتهية أمام جهات رسمية

- دفع 50 جنيها غرامة تدفع حال عدم تحديث المواطن البيانات الخاصة بطاقته مثل الزواج أو محل العمل أو المهنة أو تغيير في مدة لا تتجاوز ٣ شهور.

- دفع 50 جنيها غرامة تدفع حال عدم تجديد المواطن بيانات البطاقة الشخصية بعد انتهائها.

- دفع 50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم استخراج بطاقة الرقم القومي بد فقدها في المدة لا تتجاوز أسبوعين من تحرير محضر الفقد.

قررت وزارة الداخلية استثناء بعض الحالات من المواطنين مثل كبار السن وأيضا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من تطبيق الغرامة مع تقديم مستند يثبت ظروفهم المرضية.

إصداروزارة الداخلية 3 استمارات لبطاقة الشخصية بأسعار مختلفة بهدف التسهيل على المواطنين، كما قررت افتتاح مكاتب سجلات الأحوال المدنية جديدة في القاهرة والمحافظات، مع مد ساعات العمل في بعض المكاتب لساعة التاسعة مساء، وقررت أيضا استمرار العمل في بعض السجلات المدنية طوال أيام الأسبوع شاملا يوم الجمعة.

المصرى اليوم

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