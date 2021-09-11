أخبار عاجلة

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة» -
بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

اجتماع للجنة المشرفة علي تنفيذ اتفاقية تنظيم نقل الركاب علي الطرق بين الدول العربية

Print
اجتماع للجنة المشرفة علي تنفيذ اتفاقية تنظيم نقل الركاب علي الطرق بين الدول العربية اجتماع للجنة المشرفة علي تنفيذ اتفاقية تنظيم نقل الركاب علي الطرق بين الدول العربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تم توجيه الدعوة لعقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وذلك على مدار يومين الأحد والإثنين، بهدف تفعيل الاتفاقية التي تم اعتمادها مجلس وزراء النقل العرب بموجب قراره رقم (235) بتاريخ 24 نفومبر 2004 واقرها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم (6701) في دورته (126) في سبتمبر عام 2006.

وتأتى هذه الاتفاقية تحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين الدول العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين الدول العربية، ويأتي ذلك رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية.

وبموجب المادة (27) من الاتفاقية المذكورة تجتمع هذه اللجنة والمكونة من أطراف من ممثلي الأطراف المتعاقدة وهم 8 دول عربية: الأردن، الإمارات، العراق، دولة فلسطين، قطر، ليبيا، اليمن، (وسوريا المعلق عضويتها في الوقت الحالي). وبمشاركة ممثل عن الاتحاد العربي للنقل البري كمراقب.

تتخذ اللجنة قرارات ملزمة بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العرب بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية وذلك بأغلبية ثلثي الأصوات، وإذا تعذر اتخاذ أو تنفيذ هذه القرارات يعرض الأمر على مجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة»

فاروق جعفر عن انتقال عبد الغني لبيراميدز: «معنديش فكرة»

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما

الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما