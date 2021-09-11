اجتماع للجنة المشرفة علي تنفيذ اتفاقية تنظيم نقل الركاب علي الطرق بين الدول العربية

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أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تم توجيه الدعوة لعقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وذلك على مدار يومين الأحد والإثنين، بهدف تفعيل الاتفاقية التي تم اعتمادها مجلس وزراء النقل العرب بموجب قراره رقم (235) بتاريخ 24 نفومبر 2004 واقرها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم (6701) في دورته (126) في سبتمبر عام 2006.

وتأتى هذه الاتفاقية تحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين الدول العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين الدول العربية، ويأتي ذلك رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية.

وبموجب المادة (27) من الاتفاقية المذكورة تجتمع هذه اللجنة والمكونة من أطراف من ممثلي الأطراف المتعاقدة وهم 8 دول عربية: الأردن، الإمارات، العراق، دولة فلسطين، قطر، ليبيا، اليمن، (وسوريا المعلق عضويتها في الوقت الحالي). وبمشاركة ممثل عن الاتحاد العربي للنقل البري كمراقب.

تتخذ اللجنة قرارات ملزمة بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العرب بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية وذلك بأغلبية ثلثي الأصوات، وإذا تعذر اتخاذ أو تنفيذ هذه القرارات يعرض الأمر على مجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً.