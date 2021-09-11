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وزير الداخلية الألماني : أحبطنا أكثر من 20 هجوما إرهابيا منذ 2000

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وزير الداخلية الألماني : أحبطنا أكثر من 20 هجوما إرهابيا منذ 2000 وزير الداخلية الألماني : أحبطنا أكثر من 20 هجوما إرهابيا منذ 2000

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أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، أن السلطات الأمنية في ألمانيا أحبطت منذ عام 2000 أكثر من عشرين هجوما إرهابيا، حيث أدلى بتصريحاته بمناسبة الذكرى العشري لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة .

وقال الوزير لمجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت إن السلطات الألمانية تمكنت من إحباط هذه الهجمات الإرهابية لكن خطر وقوع هجوم لا يزال قائما.

ولكنه لم يفصح عن مزيد التفاصيل، حسب وكالة «د ب أ» ودويتش فيله، في تقرير لهما اليوم .وتأتي تصريحات زيهوفر في الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وكرر الوزير مطالبته بتمكين هيئات حماية الدستور «المخابرات الداخلية» من إجراء ما أسماه بـ«عمليات تفتيش إلكترونية»، قائلا: «علينا أن نتكيف باستمرار مع التهديدات الجديدة أو التطورات التقنية في الحرب ضد الإرهاب».

وأعرب عن أسفه لأنه لم يكن من الممكن إنفاذ جميع الصلاحيات اللازمة خلال هذه الفترة التشريعية، آملا أن «تواصل القادمة العمل على ما بدأناه».

في حين أعلن رئيس هيئة حماية الدستور، توماس هالدينفانج، أن عدد المتطرفين الإسلاميين الخطيرين بشكل خاص في ألمانيا يبلغ ألفي شخص، مؤكدا لصحيفة تاجسشبيجل الألمانية اليوم أن هؤلاء هم كل الذين نتوقع منهم، كجهاز استخبارات، إرهابا محتملا وحتى هجمات إرهابية .

يذكر أن إرهابيين قاموا في الحادي عشر من سبتمبر بتوجيه ثلاث طائرات مخطوفة إلى مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاجون في واشنطن، بينما تحطمت طائرة أخرى مخطوفة في ولاية بنسلفانيا وأسفرت الهجمات عن مقتل نحو 3000 شخص من الأمريكان وجنسيات عديدة مختلفة .

المصرى اليوم

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