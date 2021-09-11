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انخفاض عام في درجات الحرارة والمدينة الأعلى

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انخفاض عام في درجات الحرارة والمدينة الأعلى انخفاض عام في درجات الحرارة والمدينة الأعلى
سجلت معظم مدن ومناطق المملكة اليوم انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وذلك دون الـ 40 درجة مئوية في معظمها، في حين سجلت المدينة المنورة أعلى درجة بنحو 44 فيما كانت أقل درجة حرارة مسجلة في السودة بـ 22 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.


الوطن السعودية

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