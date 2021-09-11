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شاهد.. "سبق" توثّق ميدانياً جريان بعض أودية الطائف

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وقفت على جهود الجهات المعنية لضمان سلامة الجميع

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في جولة ميدانية مصورة؛ وثقت "سبق" بعد ظهر اليوم هطول الأمطار على محافظة الطائف، والتي سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

والتقت "سبق"، ميدانياً، عددًا من منسوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة تتقدمها "أمانة الطائف، والدفاع المدني، والمرور" من أجل القيام بواجباتهم اليومية وخصوصاً عند هطول الأمطار للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين .
وتتضمن المهام، تنظيم الحركة المرورية ومباشرة أي طارئ، والتأكد من خلو الطرق من ارتفاع منسوب مياه الأمطار فيها.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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