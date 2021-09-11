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فلسطين تسجل 1485 إصابة جديدة و14 وفاة بكورونا ونسبة التعافي 91%

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فلسطين تسجل 1485 إصابة جديدة و14 وفاة بكورونا ونسبة التعافي 91% فلسطين تسجل 1485 إصابة جديدة و14 وفاة بكورونا ونسبة التعافي 91%
خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين تسجل 1485 إصابة جديدة و14 وفاة بكورونا ونسبة التعافي 91%

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 وفاة و1485 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1969 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 72 مصابًا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 171 مصابًا، بينهم 15 مصابًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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