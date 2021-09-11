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وسط الأجواء الغائمة.. "الفيصل" يصل مهرجان ولي العهد ويشارك بالعرضة

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وسط الأجواء الغائمة.. "الفيصل" يصل مهرجان ولي العهد ويشارك بالعرضة وسط الأجواء الغائمة.. "الفيصل" يصل مهرجان ولي العهد ويشارك بالعرضة
يتوج الفائزين بالمراكز الأولى بالسباقات في ختام فقرات الحفل

وسط الأجواء الغائمة..

نيابة عن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، إلى مقر حفل مهرجان ولي العهد للهجن، في دورته الثالثة بميدان الطائف.

وفي وسط الأجواء الغائمة؛ شارك الأمير خالد الفيصل الحضور فور وصوله العرضة .

وسيتوج الأمير خالد الفيصل، في ختام فقرات الحفل، الفائزين بالمراكز الأولى في سباقات الهجن بالمهرجان، وسيكون لهذا المهرجان التراثي أثر إيجابي في خدمة ملاك الهجن.

وبلغت قيمة الجوائز المالية للمهرجان 53 مليون ريال سعودي، تنافست عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية؛ بهدف تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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