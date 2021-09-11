"الرميخاني" يقود مواجهة الاتحاد وأبها.. "والحربي" للفيصلي وضمك

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الليلة في افتتاح الجولة 4 من دوري المحترفين

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طواقم تحكيم مباراتي ضمك والفيصلي، ومباراة الاتحاد وأبها؛ وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على النحو التالي:

ضمك- الفيصلي

حكم ساحة: سلطان الحربي

مساعد أول: هشام الرفاعي

مساعد ثاني: أحمد العتيق

حكم رابع: سلطان العكيري

حكم فيديو: رائد الزهراني

مساعد حكم فيديو: محمد الشهري.

الاتحاد- أبها

حكم ساحة: أحمد الرميخاني

مساعد أول: ياسر السلطان

مساعد ثاني: عادل شراحيلي

حكم رابع: ماجد الشمراني

حكم فيديو: محمد السماعيل

مساعد حكم فيديو: فهد العمري.