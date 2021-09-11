محافظ سوهاج: تنفيذ 457 مشروعا للصرف الصحي بقرى مبادرة «حياة كريمة»

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قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أنه من المقرر تنفيذ 457 مشروعا للصرف الصحى بالقرى المستهدفة بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة «حياة كريمة» لافتا إلى أنه تم البدء في تنفيذ 110 مشروعا منها.

وأكد المحافظ- في تصريحات له اليوم- أن المبادرة تعد نقلة نوعية في المجتمعات الريفية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وإحداث فارق يشعر به المواطن في كافة المجالات موضحا أن مشروعات الصرف الصحي التي بدأ تنفيذها استهدفت 29 قرية بمركز المنشاة و22 قرية بمركز جرجا و21 قرية بمركز البلينا و12 قرية بمركز طما و11 قرية بمركز المراغة و8 قرى بمركز ساقلتة و7 قرى بمركز دارالسلام.

وأوضح الفقى، أن مشروعات الصرف بمركز البلينا قد بدأت في قرى «الإصلاح، الحجز، الحرجة بالقرعان، السلماني، الساحل بحري، نجوع مازن، أولاد عليو، منشأة برديس، برخيل، الحرجة قبلي، العوكلية، الشيخ بركة، التوادر، يعقوب، العساكرة، الباسكية، بني منصور، الحبيل والشلولية، عرابة أبيدوس، الزواتنة القبلية، الحرجة بحري»، وفى مركز المراغة بقرى «بهتا، السمارنة، العمور، بني وشاح، البهاليل، نجع أبوعوض، الشيخ يوسف، نجع طايع، اقصاص، ناحية عامر، باصونة»، كما بدأت الأعمال في مركز المنشاة بقرى «الباجية، الحريزات الغربية، البواريك، الزوك الشرقية، الحريزات الشرقية، الكوامل قبلي، الدناقلة، الهماص، خارفة المنشاة، الزارة، الشهداء، الأحايوة، النويرات، عوامر العسيرات، الدويرات، روافع العيساوية، العنبرية، جزيرة المنتصر، أولاد سلامة، الزوك الغربية، الرويهب، كوم بدار، أولاد على، الخنانسة شرق، الرشايدة، الخنانسة غرب، العمايدة، السقرية، المنشاة».

وأضاف محافظ سوهاج، أن مشروعات الصرف بمركز جرجا قد بدأت في قرى «البربا، العوامر قبلي، خارفة جرجا، بندار الرملية، الزنفور، الرقاقنة، الجواهين، كوم الصعايدة، كوم اشكيلو، المشاودة الغربية، المجابرة، الزواتنة البحرية، مزاتة والشيخ جبر، الغباشي، بني عيش، الغباشي، البياضي والقرية، المساعيد، خارفة جرجا، البربا، الرقاقنة، الخلافية» وفي مركز دارالسلام تم بدء الأعمال في قرى «البلابيش بحري، أولاد سالم بحري، أولاد طوق غرب، نقنق، النغاميش، النصيرات، الخيام»، لافتا إلى بدء العمل بمركز ساقلتة بقرى «الكتكاتة، الفراسية، الرياينة بالحاجر، نجوع بني واصل، القرامطة شرق، نجوع الرياينة، الحرادنة، العوامية»، وبدء الأعمال بمركز طما بقرى «تل الزوكي، نزلة الدويك، كوم العرب، مشطا، العزبة المستجدة، العتامنة، الشيخ عمار، سليم، القرية بالدوير، الأغانة، القطنة، كوم غريب» .

وأكد محافظ سوهاج، أن هناك متابعة مستمرة لجميع المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ بها وإزالة أية معوقات قد تعطلها والحرص على الإنتهاء من جميع المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المحددة، لافتا إلى أن المواطن السوهاجي سوف يشعر بنتائج تلك المشروعات في القريب العاجل.