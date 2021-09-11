توقعات أسعار الذهب في مصر اليوم وغدًا

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يتوقع أن تستقر أسعار الذهب اليوم خلال عطلة البورصات العالمية اليوم السبت وغدًا الأحد ويكون سعر الذهب اليوم في مصر متقاربًا مع الأسعار السائدة أمس الجمعة 10 سبتمبر 2021.

وتشير التوقعات إلى أن سعر الذهب اليوم لن يشهد تغيرات كبيرة وسيظل يتحرك في نطاق سعري محدود لن يتجاوز جنيهين، متمركزًا حول أسعار الذهب مساء أمس الجمعة.

استمرت أسعار الذهب اليوم في مصر منذ الصباح وحتى عصر اليوم مستقرة عند نفس أسعار الذهب السائدة مساء الجمعة، وكانت كما يلي:

سعر الذهب في مصر عيار 24 يتراوح بين 894 و895 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر عيار 21 اليوم في مصر يتراوح بين 783 و784 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر يتراوح بين 670 و671 جنيهًا.

ونشر موقع آي صاغة المتخصص في أسعار الذهب في مصر اليوم أسعارًا قريبة من تلك الأسعار كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم 896.75 للشراء و896 للبيع.

سعر الذهب عيار 21 في مصر 782 للشراء 784 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 670.25 للشراء 672 للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم 6780 للشراء و6272 للبيع.

سعر الأونصة 1787 دولار للشراء و1788 دولار للبيع.

أسعار الذهب في مصر أمس الجمعة 10-9-2021

شهدت أسعار الذهب أمس الجمعة في مصر تقلبات في الأسعار بين الإرتفاع والانخفاض ولكنها ختمت في نهاية اليوم على انخفاض وكانت حركات الأسعار أمس كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18 أمس الجمعة على التوالي 673-672-673-672-671 ليختم في المساء على انخفاض جنيهين عن الصباح.

سعر جرام الذهب عيار 21 أمس الجمعة على التوالي 785-784-785-784-783 ليختم في المساء على انخفاض جنيهين عن الصباح.

سعر جرام الذهب عيار 24 أمس الجمعة على التوالي 897-896-897-896-895 ليختم في المساء على انخفاض جنيهين عن الصباح.

أسعار الذهب عالميًا في ختام تعاملات البورصات

انخفض سعر الذهب عالميًا في ختام تعاملات البورصات العالمية أمس الجمعة آخر أيام العمل خلال الأسبوع الماضي إلى 1787.52 دولار للتعاملات الفورية، عن السعر الافتتاحي أمس 1793.80 دولار بانخفاض قدره 6.28 دولار، وتحركت الأسعار في نطاق 1803.91 دولار و1787.82 دولار، بفارق مدي سعري 16.63 دولار.

وانخفضت أسعار الذهب عالميًا أمس إلى 1792.10 دولار للعقود الآجلة عن السعر الافتتاحي أمس 1796.2 دولار محققًا صافي انخفاض 4.10 دولارات، وتحركت الأسعار في نطاق 1788.2 دولار 1806.00 دولار، بمدي سعري أكبر من 17.80 دولار.

توقعات أسعار الذهب في مصر اليوم وغدًا

تستقر أسعار الذهب اليوم وغدًا في مصر عند نفس الأسعار التي ختمت عليها في مصر مساء يوم الجمعة، وليس من المتوقع أن تكون هناك تغيرات جوهرية في الأسعار اليوم، ويرجع ذلك إلى غياب المحرك الأساسي لأسعار السوق وهو البورصات العالمية والتى تكون اليوم السبت وغدًا الأحد في عطلتها الأسبوعية،

ويظل سعر الدولار والطلب المحلي في السوق المصري هما العاملان المحددان لسعر الذهب اليوم في مصر، والذي ليس من المتوقع أن يشهد العاملان أي تغيرات جوهرية خلال الفترة القريبة.