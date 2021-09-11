★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عادل سالم ممرض واقعة «السجود للكلب» إن الواقعة كان لها تأثير سلبي عليه وعلى أولاده وأهل قريته القلج في محافظة القليوبية بالكامل، مشيرا إلى أنه سيعود إلى عمله غدا في محاولة لممارسة حياته الطبيعية بعد الواقعة.

وأضاف عادل في تصريحات صحفية أنه يثق في العدالة والقضاء المصري والنيابة التي تحركت بسرعة للتحقيق، وقال إن ما حدث كان من 6 أشهر دون علمي أن هناك تصويرا، مما تسبب في أضرار معنوية ونفسية له.

وقال المحامي وليد السروجي، محامي الممرض عادل، إنه تم الانتهاء من التحقيقات في الواقعة بنيابة الوايلي فجر اليوم واستمعت النيابة لأقوال الممرض حول الواقعة، مشيرا إلى أن التحقيقات شملت كل تفاصيل الواقعة وأن التصوير تم خلسة والممرض لم يكن يعلم أنه هناك تصوير، مضيفا أنه وجد تعاطفا كبيرا من الناس مع الممرض المظلوم والضحية، مشيرا إلى أن التحقيقات سرية ولن يتم التنازل بأي شكل من الأشكال عن استكمال التحقيق في الواقعة، مشيرا إلى أن التحقيقات وصلت لـ4 ساعات تحقيق.

وتقدم عمرو الحوى الأمين العام المساعد لنقابة المحامين بشمال القليوبية ببلاغ للنائب العام بشأن واقعة الفيديو المتداول حول قيام طبيب بإجبار ممرض على السجود للكلب الخاص به وإهانته ضد الدكتور عمرو خيرى رئيس قسم العظام بمستشفى عين شمس والذى ظهر في الفيديو المتداول بقيامه بإجبار ممرضه الطاعن في السن بعد إهانته أن يسجد للكلب الخاص به.

ووفقا البلاغ المقدم فإنه لما كان ما فعله المشكو في حقه من تعدٍ بالسب والقذف على الممرض وكذا ازدراء الأديان وذلك بإجباره على السجود للكلب حيث تنص المادة ٩٨ الفقرة ٢ من قانون العقوبات والتى نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين للترويج أو التحفيز بالقول أو الكتابة أو بأى وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

وأما عن واقعة السب فإن ما فعله يعاقب عليه وفقا لنص المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات لأنه فعل ما أوجب احتكاره عند أهل وطنه.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولت فيديو لطبيب يقوم بإجبار ممرضه على السجود للكلب الخاص به.