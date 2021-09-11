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الأحمر وهتلر والروبي يكتبون التاريخ في السوبر الإفريقي

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الأحمر وهتلر والروبي يكتبون التاريخ في السوبر الإفريقي الأحمر وهتلر والروبي يكتبون التاريخ في السوبر الإفريقي

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حقق نجوم الفريق الاول لكرة اليد بنادي أرقاما قياسية بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي. وكان الفريق قد حقق الفوز بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على صالة الدكتور حسن مصطفى. ونجح الثنائي أحمد الأحمر ومحمد رمضان «هتلر» في الحصول مع الزمالك على ٥ ألقاب لبطولة السوبر الإفريقي أعوام ٢٠١٠،٢٠١٢،٢٠١٨،٢٠١٩،٢٠٢١ فيما نجح حماده الروبي نجم الزمالك السابق ومدرب فريق اليد الحالي في التتويج بثلاثة ألقاب كلاعب ولقبين كمدرب.

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في للأندية “سوبر جلوب” يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية .

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي بعد الفوز على نظيره الأهلي ٢٨-٢٧ في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة بصالة حسن مصطفى المغطاة بالسادس من أكتوبر ببطولة السوبر الأفريقي.

المصرى اليوم

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