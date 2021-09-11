أخبار عاجلة

بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس -
«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير -
الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما -
سمية الخشاب عن محمد رمضان : «اتعلمت منه منمشي علشان أحقق حلمي» -
اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي -
«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ -
مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر الآن السبت 18 - 9 - 2021 (لحظة بحلظة) -
تركي آل الشيخ يرد على تصريحات حسين لبيب -
«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961 -
«زى النهارده» صدور العدد الأول من نيويورك تايمز 18 سبتمبر 1851 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أسامة فيصل: هدفي العودة للزمالك وأنا رقم «1»

Print
أسامة فيصل: هدفي العودة للزمالك وأنا رقم «1» أسامة فيصل: هدفي العودة للزمالك وأنا رقم «1»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أسامة فيصل، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي للزمالك والمعار لصفوف البنك الأهلي، أنه قرر الرحيل عن النادي الأبيض من أجل الحصول على فرصة للمشاركة بشكل أساسي.

وانتقل أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقال أسامة فيصل، في تصريحات تليفزيونية :«قررت الرحيل عن من أجل الحصول على فرصة والمشاركة بشكل أساسي»، مضيفًا: «هدفي العودة للزمالك وأنا رقم 1».

وأضاف: «تلقيت العديد من العروض من أندية الدوري الممتاز، ولكنني صليت صلاة استخارة، وشعرت بالراحة في البنك الأهلي، كما أن كريم بامبو، تواصل معي، وأقنعني بالانضمام للفريق».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسين لبيب : الأهلي لديه أموالا لأنه يعمل بصورة صحيحة عكس الزمالك

حسين لبيب : الأهلي لديه أموالا لأنه يعمل بصورة صحيحة عكس الزمالك

حسين لبيب: الزمالك كان يعيش على أموال تركي آل الشيخ.. والنادي الآن بلا موارد

حسين لبيب: الزمالك كان يعيش على أموال تركي آل الشيخ.. والنادي الآن بلا موارد

رسالة نارية من أمير مرتضى منصور إلى لجنة الزمالك .. وبعض الإعلاميين

رسالة نارية من أمير مرتضى منصور إلى لجنة الزمالك .. وبعض الإعلاميين

الزمالك يتمنى الشفاء العاجل لمحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري

الزمالك يتمنى الشفاء العاجل لمحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري