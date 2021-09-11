أسامة فيصل: هدفي العودة للزمالك وأنا رقم «1»

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أكد أسامة فيصل، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي للزمالك والمعار لصفوف البنك الأهلي، أنه قرر الرحيل عن النادي الأبيض من أجل الحصول على فرصة للمشاركة بشكل أساسي.

وانتقل أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقال أسامة فيصل، في تصريحات تليفزيونية :«قررت الرحيل عن الزمالك من أجل الحصول على فرصة والمشاركة بشكل أساسي»، مضيفًا: «هدفي العودة للزمالك وأنا رقم 1».

وأضاف: «تلقيت العديد من العروض من أندية الدوري الممتاز، ولكنني صليت صلاة استخارة، وشعرت بالراحة في البنك الأهلي، كما أن كريم بامبو، تواصل معي، وأقنعني بالانضمام للفريق».