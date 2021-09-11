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البنك الأهلي يعود للتدريبات غدًا استعدادًا للموسم الجديد

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البنك الأهلي يعود للتدريبات غدًا استعدادًا للموسم الجديد البنك الأهلي يعود للتدريبات غدًا استعدادًا للموسم الجديد

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يستأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية غداً الأحد على الشرطة الرياضي عقب الراحة السلبية التي أقرها خالد جلال المدير الفني للفريق إستعدادا لإنطلاق النسخة الثالثة والستون لمسابقة الدوري المصري الممتاز ومن المقرر أن تكون ضربة البداية في الخامس والعشرون من شهر أكتوبر المقبل.

ويسعي فريق البنك الأهلي تقديم نتائج إيجابية خلال مباريات الدوري من أجل التواجد في مركز يليق بإسم نادي البنك الأهلي.

ونجحت لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار في تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية ومازال هناك إمكانية لضم صفقات أخرى خلال الفترة المقبلة حيث تعاقدت لجنة الكرة مع ثلاثي وادي دجله يعقوبو الظهير الأيسر ومحمد هلال لاعب الوسط المهاجم وأحمد سعيد لاعب الوسط المدافع وإستعارة مهاجم الشاب أسامة فيصل والتعاقد مع كريم بامبو هداف الفريق ثلاثة مواسم بعد إنتهاء إعارته من نادي الزمالك وايضا محمد فتحي لاعب بيراميدز وأحمد ياسين لاعب المقاصة بعد إنتهاء إعارتهم من أنديتهم والتعاقد معهم ثلاثة مواسم.

المصرى اليوم

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