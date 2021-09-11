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الأهلي يبحث عن الجاسوس بعد تسريب عرض «الشناوي»

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الأهلي يبحث عن الجاسوس بعد تسريب عرض «الشناوي» الأهلي يبحث عن الجاسوس بعد تسريب عرض «الشناوي»

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رفع جهاز الكرة بالنادي الأهلي حالة الطوارئ القصوي داخل الفريق الكروي الاول على المستويين الفني والإداري بحث عن الجاسوس الذي اعتاد تسريب الأخبار والمعولمات لبعض الإعلاميين والصحفيين ف يالفترة الاخيرة خصوصا بعد تسريب معلومات حول الراحلين قبل الإعلان الرسمي من ادارة الكرة .

وعملت المصري اليوم ان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وعد مجلس الإدارة بالكشف عن الجاسوس الذي يسرب المعلومات والأخبار الخاصة بالنادي وتحديدا فريق الكرة، واستبعد مدير الكرة ان يكون من يسرب الأخبار والتفاصيل والمعلمات لبعض الصحفيين من داخل الجهاز الإداري والفني.

وتفجرت أزمة داخل قطاع الكرة بالنادي الأهلي بعد تسريب بعض العروض التي تلقاها محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الكروي الأول والتى تكتمت عليه الادارة إلا ان البعض قام بتسريب العروض والخبر لبعض الاعلاميين والصحفيين.

المصرى اليوم

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