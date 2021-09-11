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الاختبار الطبي يحسم موعد عودة «عبدالعزيز» لتدريبات

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الاختبار الطبي يحسم موعد عودة «عبدالعزيز» لتدريبات الزمالك الاختبار الطبي يحسم موعد عودة «عبدالعزيز» لتدريبات

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يواصل محمود عبدالعزيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، تدريباته التأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق، بيقادة الدكتور محمد أسامة. .

وأدى اللاعب تدريبات خاصة، في صالة الجيمانيزيوم بالنادي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم.

ووفقاً للدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، فإن عبدالعزيز سيخضع لإختبار طبي اليوم، قبل الدفع به في التدريبات الجماعية، لتفادي تفاقم اصابته وابتعاده عن الفريق لفترة طويلة، خصوصاً وان كارتيرون، يعول عليه الكثير في وسط الملعب خلال الفترة المقبلة. .

ويواصل الفريق تدريباته استعداداً لمواجهة اسوان المقبلة في بطولة كأس ، وحرص كارتيرون،، على تخصيص فقرة ترفيهية للاعبين

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وخاض اللاعبون مباراة تنس أرضي بالكرة شارك فيها أسامة نبيه المدرب العام وفرناندو مخطط الأحمال.

المصرى اليوم

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